Lo que busco es liderazgo

Esbocé el perfil del político o política de mi elección poniendo en el centro la condición de liderazgo, y pensé en nuestro sistema solar: el Sol atrae, pero no se traga los elementos que lo conforman y, a la vez, no permite que se escapen para que siga siendo un sistema integrado y efectivo.

Recordé que el primer día de clases del curso de Educación Cívica, en quinto año del colegio, la profesora Margarita Elizondo ingresó al aula, nos saludó y escribió en la pizarra: El hombre es un zoon politikon (animal político).

En aquel entonces, cuando se referían al hombre, yo me sentía incluida. Fue después que pude cuestionar esta expresión, producto de mi participación política precisamente, y reconocí la importancia de puntualizar a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre. Pero, bueno, en aquel entonces me reconocí como tal animal.

Ahora, me dirigí a la computadora para consultarle a la IA o inteligencia artificial (ni animal ni hombre ni mujer, solo un tonto sistema que funciona a partir de mi inteligencia), de dónde provenía el concepto de animal político. Y resulta que fue Aristóteles quien acuñó esa frase para describir de mejor manera nuestra condición de animales sociales cuya realización depende, en gran medida, de las oportunidades que encuentren en una sociedad o comunidad, y mediante el ejercicio de la palabra para discernir lo justo de lo injusto y participar en la construcción del bien común. Es decir, todos y todas somos seres políticos, no solo los que aparecen en una papeleta electoral.

Pero como en quienes estaba pensando era, precisamente, en esos que iban a aparecer en la papeleta electoral el 1.° de febrero, entonces quise buscar qué diferencia había entre una señora mayor como yo y esos candidatos, como animales políticos también.

Así es acudí esta vez a Wikipedia, que me da la oportunidad de valorar las fuentes bibliográficas en las que se sustenta su argumentación sin tener que pedírselo por aparte a la IA. Encontré algunas referencias coincidentes con mi forma intuitiva de pensar, intuición que –me imagino– se acrecienta (espero) en todos los ciudadanos cuando se acerca la fecha de elegir a los líderes políticos para los próximos cuatro años.

Decidí plantearme una forma de concretar mi escogencia electoral: puse la condición de liderazgo como eje alrededor del cual se debían articular las características que más me llamaron la atención de lo propuesto por diversos autores encontrados en mi búsqueda en Internet.

En torno a esa condición de liderazgo, girarían otras condiciones a las que les fui dando mayor importancia. Enfaticé en liderazgo, es decir, el político o la política por quien consideraría votar debía haber demostrado su condición de liderazgo sin excepción alguna. Si no podía demostrarla, no estaría en mi lista de análisis.

Debo aclarar que por más de 40 años, he dedicado parte de mi vida a estudiar el tema del liderazgo, por lo que me precio de ser conocedora y poseer una visión bastante amplia.

Ahora sí, con el liderazgo como centro, emulando la maravilla que constituye nuestro sistema solar, en el que el Sol atrae, pero no se traga los elementos que lo conforman y, a la vez, no permite que se escapen con el afán de continuar siendo un sistema integrado y efectivo, empecé a construir mi propia visión del político o política que quisiera que conduzca nuestros destinos ciudadanos en el futuro inmediato.

Lo primero es el uso de la palabra como máxima expresión de su capacidad para liderar. No solo se trata de dar a conocer lo que piensa, sino también de utilizarlo para negociar, convencer, reconocer al otro, construir soluciones, evidenciar su conocimiento y autoridad como político/a, mostrar su empatía y su competencia para el puesto. La forma de utilizar la palabra abiertamente, de forma congruente y valiente, constituye en este momento una de las mejores formas de demostrar la capacidad de liderazgo y permitirnos a los demás anticipar la calidad de su gestión presidencial. Decidí articular la transparencia al liderazgo. Si bien a muchas de estas personas nunca las había visto moviéndose en arenas políticas, me interesó conocer o recordar sus antecedentes personales y profesionales. Y sobre aquellas que ya había visto en estas lides, valorar si su compromiso con la transparencia se había evidenciado en las responsabilidades de liderar que debía asumir o había quedado como “una firma en el aire”. Para cerrar, decidí centrarme en un concepto un poco peligroso. Se trata del coraje, entendido no solo como los símiles que popularmente utilizamos para describir a una persona atrevida y valiente, sino también de acuerdo con una de las acepciones de la palabra planteada por la Real Academia Española: esfuerzo del ánimo entendido hoy como valor y decisión sustentado en los valores que marcan el corazón y la razón.

Ahora, estoy segura de que el 1.° de febrero tomaré la crayola anaranjada y marcaré con decisión una X bajo el nombre del animal político de mi elección.

alejandrinamatasegreda25@gmail.com

Alejandrina Mata Segreda es profesora emérita de la Universidad de Costa Rica (UCR).