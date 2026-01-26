Foros

Lo que busco es liderazgo

Decidí colocar el liderazgo como eje central de mi decisión electoral: si una persona no puede demostrar liderazgo, no puede aspirar a conducir los destinos colectivos

Por Alejandrina Mata Segreda
Sistema Solar, Sol y planetas que lo conforman
Esbocé el perfil del político o política de mi elección poniendo en el centro la condición de liderazgo, y pensé en nuestro sistema solar: el Sol atrae, pero no se traga los elementos que lo conforman y, a la vez, no permite que se escapen para que siga siendo un sistema integrado y efectivo. (Shutterstock/Imagen)







