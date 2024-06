Lo posible con perseverancia

En el cuento “El jugador, la monja y la radio”, del escritor estadounidense Ernest Hemingway, unas palabras que la hermana Cecilia dice a Frazer detuvieron mi lectura: “Cuando era pequeña, parecía muy sencillo. Sabía que sería santa. Cuando descubrí que es algo que no ocurre de la noche a la mañana, me dije que era cuestión de tiempo. Ahora me parece casi imposible”.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌