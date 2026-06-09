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Lo más importante de esta fiesta fue lo que nunca ocurrió

Sentí una enorme gratitud al saber que, por una noche, mi hijo pudo vivir una fiesta como las que viví yo

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Por Mónica Berrocal Kriebel
Preadolescentes riéndose a carcajadas mientras ven el teléfono celular de una de ellas, burlas, bullying
Termina la fiesta, pero en realidad no termina. Al día siguiente, circula un video del que se resbaló. En horas, empiezan las burlas. Circulan 'stickers', rumores y fotos sacadas de contexto. (Fotografía con fines ilustrativos). (Shutterstock/Foto)







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Mónica Berrocal Kriebelfiesta sin celulares

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