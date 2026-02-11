Foros

Escogí ir a servir a Limón... y entendí por qué pocos van

En menos de un año, viví de cerca una balacera en la playa, el rapto de un trabajador de salud y, días antes de Navidad, el asesinato de una compañera en su propia casa como consecuencia colateral de la violencia que golpea la zona

EscucharEscuchar
Por Mariana Peña Miranda
El día del sorteo para definir el lugar donde haría mi Servicio Social, opté por una de las fichas menos solicitadas: el Hospital Tony Facio, en Limón. (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mariana Peña MirandaLimónHospital Tony Facioinseguridad en Limón

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.