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Libertad para aprender, libertad para enseñar

Fortalecer la libertad de la sociedad para generar proyectos educativos propios no debilita el sistema nacional: lo enriquece y lo diversifica

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Por Antonio Fernández Rojas
Un estudio reciente midió la libertad educativa en 20 países de Hispanoamérica. (albert marin)







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