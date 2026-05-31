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Al cumplir 30 años la Ley 7600, nuevas barreras impiden una verdadera inclusión

La Ley 7600 constituye una conquista democrática, pero los desafíos actuales exigen evolucionar hacia un modelo más integral, territorial, tecnológico e interseccional

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Por Álvaro Mendieta
Ley 7600 Personas con discapacidad, diferentes tipos de discapacidades
La Ley 7600 convirtió la accesibilidad en un eje transversal del desarrollo democrático y de la gestión pública inclusiva. (Shutterstock/Imagen)







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