Foros

Lectura cultural del voto en las pasadas elecciones

El resultado electoral muestra consenso sobre la necesidad del Estado, pero claros desacuerdos sobre cómo debe garantizar autoridad y justicia

EscucharEscuchar
Por Hugo Leonidas Romero Solano
Voto en Costa Rica, bandera de Costa Rica, elecciones, urnas, ir a las urnas, votantes, electores, elecciones, votación, sufragio
Voto en Costa Rica, bandera de Costa Rica, elecciones, urnas, ir a las urnas, votantes, electores, elecciones, votación, sufragio (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
votoeleccioneslectura cultural del voto

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.