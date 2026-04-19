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Lección de elegancia a bordo de un taxi

El chofer del ‘jeep’ estalló en cólera. Lejos de reconocer su error o simplemente proseguir su curso, destapó la caja de Pandora de los insultos; en cuestión de pocos segundos, le gritó al taxista una sarta de improperios propios de una gradería de sol

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Por José David Guevara Muñoz
Taxista Taxi rojo con birrete de graduación
A la altura de Calle Blancos, hace 35 años, tuvo lugar la clase de refinamiento y grandeza a bordo de un taxi rojo. (Cortesía: José David Guevara/Ilustración)







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José David Guevara Muñoz

José David Guevara Muñoz

José David Guevara Muñoz es periodista. Cuenta más de 35 años de experiencia periodística en puestos de dirección, edición y redacción de medios. Laboró 13 años en el diario 'La Nación' y 20 años en el semanario 'El Financiero, del cual fue su director de 2010 a 2020.

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