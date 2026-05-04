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Laura vs. Laura: cuando el nombre no es la marca

El primer obstáculo real para Laura Fernández no es la oposición. Es la expectativa. El segundo, aún más complejo: construir liderazgo propio sin romper con quien la llevó al poder

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Por Fernando Sandí
Laura Fernández y Laura Chinchilla
Costa Rica está a punto de vivir un caso singular: tener en su historia a dos mujeres en la Presidencia de la República. Pero hay un detalle que, desde el punto de vista comunicacional, lo hace aún más interesante: ambas se llaman Laura. (Archivo LN/Fotocomposición)







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