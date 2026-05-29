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Las tres lecciones de la Pascua que Costa Rica necesita escuchar

¿Cuántas de nuestras discusiones actuales nacen realmente de la búsqueda de la verdad y cuántas, del ego, de la necesidad de imponerse o de la incapacidad de escuchar?

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Por Germán Salas Mayorga
Procesión del Resucitado, en San José
El pasado 5 de abril, la procesión del Resucitado en la ciudad capital partió de la iglesia de la Merced hacia la catedral metropolitana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Germán Salas Mayorga

Germán Salas Mayorga

Periodista con 25 años de experiencia en comunicación y mercadeo. Ha liderado y gestionado estrategias de prensa y manejo crisis para diversas organizaciones. Profesor universitario enfocado en una comunicación clara, efectiva y con propósito.

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