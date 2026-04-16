Foros

Las tonterías que pienso cuando una buena noticia me alegra el día

¿Por qué no nos prestan una pequeñísima fracción de todo ese personal talentoso que hizo posible el éxito de la misión Artemis II?

EscucharEscuchar
Por Roberto Guzmán Ovares
Un niño con su plato de comida en Nueva Delhi, India, donde el 20% de los 220 millones de personas que conforman la población del país están bajo la línea de pobreza.
Un niño con su plato de comida en Nueva Delhi, India, el país con más personas malnutridas y más muertos por desnutrición. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
misión Artemis IIhambre en el mundodesnutricióndesperdicio de comidaagua potable

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.