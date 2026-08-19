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Las Islas Falkland y el derecho de sus habitantes a decidir

Argentina parece olvidar que, en 2013, los habitantes de las Islas Falkland celebraron un referéndum libre y justo, supervisado por observadores internacionales. Con una participación del 92%, el 99,8% votó a favor de seguir siendo un territorio británico autónomo

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Por Edward Stevens
El choque entre Argentina e Inglaterra trasciende el fútbol para muchos aficionados y revive la tensión por las Malvinas más de 40 años después.
Las Islas Falkland, conocidas también como las Malvinas, han sido por años motivo de choque entre Argentina y el Reino Unido. (ChatGPT/Generada con IA)







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