Las grietas como belleza: una lección escrita en piedra

Las ágatas lucen sus irregularidades y sus pliegues con orgullo. Nosotros, con frecuencia, deseamos lo contrario: intentamos borrar nuestras grietas para parecer más jóvenes, más enteros

Por Emma Tristán
Ágata, piedra recogida del río Madre de Dios, en Limón
Una capa sobre otra, las ágatas van tejiendo su memoria. Así se tejen sus anillos, como los recuerdos de una vida. Y estos recuerdos pueden ser ocres, verdes, translúcidos, lechosos… (Jurgen Ureña/Foto)







