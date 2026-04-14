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Las parteras y el reto de detectar el Chagas en el embarazo

Enfermedades como el VIH, la sífilis, la hepatitis B y C o el Chagas pueden permanecer sin diagnóstico durante la gestación y generar consecuencias evitables en los recién nacidos, especialmente en contextos donde el acceso a la salud es desigual

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Por Marina Gold
Impulsado por la Iniciativa Iberoamericana "Ningún Bebé con Chagas", el proyecto Comadronas apuesta por fortalecer el rol de las comadronas para prevenir el mal de Chagas congénito en Guatemala
En zonas rurales de Guatemala, donde las distancias son largas, algunos caminos son de difícil acceso y el transporte es escaso, muchas mujeres dependen de redes de cuidado que existen dentro de sus propias comunidades. Ahí aparecen las comadronas. (Cortesía: Segib / Carlos Barrera/Foto)







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