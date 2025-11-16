Foros

Las coloridas cosquillas de la voz

Yo he aprendido una cosa: hay que hacerle caso al cuerpo cuando desde chiquillos nos manda señales de por dónde van nuestros sueños

EscucharEscuchar
Por Rodolfo González Ulloa
Radiograbadora antigua y casetes
Una radiograbadora y casetes para grabar todas las ocurrencias que tuviéramos hicieron posible uno de los juegos más entretenidos de nuestra infancia. (Shutterstock/Fotos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Letra LibreRodolfo González Ulloajuegos de niños
Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa es periodista, escritor, historiador, cuentacuentos y docente en la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ha escrito obras de teatro, radionovelas, relatos y novelas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.