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La noche en que San José creyó en la electricidad… justamente, un 9 de agosto

Una exclamación de asombro se escuchó en coro a lo largo del recorrido. Varios se persignaron, otro tanto abrió la boca, varios se abrazaron y no faltó quien apartara la vista y rezara un padrenuestro

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Por Rodolfo González Ulloa
Primeros postes de luz eléctrica en Costa Rica Agosto de 1884
Lámparas con arcos de carbón que, al encenderse, sonaban como centenares de chicharras. (Imagen generada con IA/Inteligencia artificial)







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Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa es periodista, escritor, historiador, cuentacuentos y docente en la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ha escrito obras de teatro, radionovelas, relatos y novelas.

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