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Del cementerio a la playa: aventuras de una carroza fúnebre

Un viaje en carro puede abrir la puerta a ciudades ajenas, recuerdos y tradiciones. Una conversación demuestra que la vida se las ingenia para colocar su brillo incluso por encima de la solemnidad

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Por Ovidio Muñoz Corrales
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Un viaje en un auto de servicios de plataforma trocó en una amena conversación sobre muertes y carrozas fúnebres. (Shutterstock)







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Ovidio Muñoz Corrales

Ovidio Muñoz Corrales

Egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. En Grupo Nación, ha desempeñado diversos puestos en los diarios 'Al Día', 'La Teja' y 'La Nación' entre 1995 y la actualidad.

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