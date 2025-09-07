Foros

Las cámaras de foto-multa y su efecto sobre los conductores

Las cámaras y los dispositivos de control automatizado funcionan como disuasivos efectivos: reducen la tentación de exceder los límites y permiten sancionar sin necesidad de contar con un oficial en cada punto de la vía

Por Alberto Barquero Espinoza
Oficial de la Policía de Tránsito en Costa Rica verifica documentos de un conductor detenido en un operativo de control en carretera.
A falta de un oficial en cada esquina, las cámaras “llenan el vacío”. No en el sentido literal, pero sí generan en el conductor la sensación de que cualquier irrespeto puede tener consecuencias. (Alonso Tenorio)







