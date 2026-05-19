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¿Lágrimas de verdad o lágrimas de cámara?

¿Es Laura Fernández una actriz entrenada o una mujer auténtica que aprendió tarde lo que significa perder a alguien bajo su mando?

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Por Ronny De Greef Acevedo
Laura Fernández
La presidenta Laura Fernández visitó las instalaciones de Medicatura Forense para dar el pésame a la familia del oficial Gerson Rosales Cascante. (La Nación/La Nación)







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