¿Lágrimas de verdad o lágrimas de cámara?

La presidenta Laura Fernández visitó las instalaciones de Medicatura Forense para dar el pésame a la familia del oficial Gerson Rosales Cascante.

Lloraba. Y las cámaras, fieles a su oficio, lo capturaban todo.

La presidenta Laura Fernández llegó al velorio de un agente de la Fuerza Pública caído en servicio y, ante los presentes, ante el féretro, ante el país entero transmitido en vivo, exclamó con el rostro descompuesto: “¡Desgraciado asesino!”. Fue un momento cargado. Visceral. El tipo de imagen que marca una gestión, que construye narrativas, que se vuelve portada.

Y sin embargo, algo no encaja.

No es cinismo preguntarlo. Es memoria.

Durante los cuatro años del gobierno anterior, Costa Rica enterró a policías. Enterró a víctimas de la delincuencia. Casi 3.000 personas asesinadas en ese periodo –madres, jóvenes, trabajadores, funcionarios– cayeron sin que la entonces ministra Laura Fernández emitiera una sola declaración pública de duelo, de indignación, de solidaridad. Ni un comunicado. Ni una visita. Ni un gesto registrado. El silencio fue absoluto y consistente.

Ahora es presidenta. Y llora en público.

¿Habrá cambiado tanto una persona cuando cambia de silla?

Quizá sí. El poder transforma. La responsabilidad directa sobre la seguridad de un país –sobre el nombre y el rostro de cada agente que muere– puede despertar dimensiones que antes permanecían dormidas. No sería la primera vez que un cargo convierte a alguien en lo que nunca pareció ser. Eso también es posible, y sería injusto descartarlo de entrada.

Pero la duda persiste, y tiene sustento.

Recordemos el episodio de Zapote: imágenes grabadas que mostraron a Fernández firmando un documento en una escena que, analizada con cuidado, resultó ser una actuación. La firma fue fingida. La puesta en escena, calculada. Y nadie rindió cuentas por ello.

Recordemos también la conferencia de prensa que convocó para denunciar que había encontrado un micrófono oculto en su oficina. Un hallazgo que, si fuera legítimo, debió haberse manejado con discreción forense, con denuncia formal, con preservación de pruebas. En cambio, eligió el micrófono abierto, la prensa convocada, el drama mediático. El resultado: cualquier posibilidad de investigación judicial seria quedó comprometida desde el primer momento. La prueba fue alterada. La denuncia formal, después presentada, ya no tenía sentido.

Son detalles. Pero los detalles mienten menos que los discursos.

No hace falta ser experto en comunicación política para reconocer el patrón: situaciones que, en manos de alguien entrenado, se convierten en capital emocional. El micrófono fue victimización. La firma fue autoridad. Las lágrimas ante el ataúd de un policía son cercanía con el pueblo, dureza ante el crimen, humanidad presidencial. Todo perfectamente calibrado para las cámaras.

¿O no?

Aquí es donde el análisis honesto debe detenerse y admitir su límite. Porque también es posible –genuinamente posible– que Laura Fernández sea una mujer que asumió la presidencia con convicción real, que el peso del cargo la sacudió de maneras que su rol anterior no permitía, y que ese llanto frente al féretro de un agente fue exactamente lo que pareció: una persona rota por la injusticia.

Costa Rica necesita saberlo. No como curiosidad morbosa, sino como exigencia ciudadana básica. Porque si gobernamos con una actriz en Zapote, el costo no se mide en aplausos, sino en política pública. En decisiones de seguridad. En vidas.

Con muy poco –con apenas sentido común–, la pregunta se escribe sola: ¿es Laura Fernández una actriz entrenada o una mujer auténtica que aprendió tarde lo que significa perder a alguien bajo su mando?

La diferencia importa. Más de lo que las cámaras pueden capturar.

r.d.greef@gmail.com

Ronny De Greef Acevedo es economista.