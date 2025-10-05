Foros

La voluntad del presidente no es ley

El Código Penal vigente tiene ya 55 años, pero la figura del aborto terapéutico no es nueva. Códigos anteriores también la incluyeron bajo diferentes denominaciones

Por Larissa Arroyo Navarrete
Entre 2019 y 2024, se registraron 20 solicitudes de aborto terapéutico en todo el país, de las cuales únicamente se aprobaron 10, según el oficio MS-DGS-2173-2024. (Shutterstock/Foto)







