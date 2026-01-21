Foros

La violencia como modelo de gobierno

El chavismo ha levantado toda su estructura sobre la confrontación, tanto en el discurso como en su fondo. Una vez que quitamos la bulla, se evidencia que debajo de las promesas de ‘mano dura’, solo hay incompetencia

EscucharEscuchar
Por Manrique Blen
Bandera de Costa Rica con alambre de púas encima
Bandera de Costa Rica con alambre de púas encima (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
violencia al gobernarMegacárcelBukeleManrique Blen

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.