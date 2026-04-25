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La verdadera corona de la Negrita de los Ángeles

Entre todos los relatos que han dado identidad a nuestra nación, sin duda la Virgen de los Ángeles destaca como un elemento perenne que continúa alimentando la fe y la sensibilidad religiosa de los costarricenses

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Por Ricardo Cerdas Guntanis
20/04/2026 Cartago, Basílica de los Angeles, Conmemoración del Centenario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Angeles, Patrona de Costa Rica, 1926 - 2026, entrevista con Pbro Ricardo Cerdas Guntanis, fotografía: Marvin Caravaca.
Hoy, 25 de abril, se cumplen 100 años de que la imagen de la Negrita de los Ángeles fuera coronada con oro por el primer arzobispo de San José, con el aval del Papa. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







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