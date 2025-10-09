Foros

La verdad: fundamento de la confianza

Cuando la verdad se relativiza y se vuelve subjetiva, cada uno la acomoda a su modo y se pierde el fundamento común. La exageración, la hipocresía y el dramatismo la distorsionan

Por Mariamalia Bulgarelli Mora
Búsqueda de la verdad
En medio de una sociedad tan compleja, tenemos la inmensa responsabilidad de actuar con la verdad como guía. Nada es más valioso que recorrer la vida siendo personas confiables. (Shutterstock/Shutterstock)







