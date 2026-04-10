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La Tierra sin seres humanos: ¿cómo sería?

Sin seres humanos, se daría una rápida regeneración ecológica. El aire se limpiaría; las ciudades, edificios y viviendas serían progresivamente cubiertos por la vegetación, y las especies animales prosperarían sin amenazas

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Por Darner Adrián Mora Alvarado
Planeta verde, regeneración del planeta, vida ecoamigable y sostenible, Tierra sin humanos
La infraestructura colapsaría, permitiendo que la naturaleza recupere su curso. (Shutterstock/Ilustración)







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Darner Adrián Mora Alvaradoplaneta sin humanos

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