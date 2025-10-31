Foros

La suspensión de garantías es incompetencia estatal

No hay que olvidar que el ‘modelo Bukele’ está basado en la cooptación de los poderes –Legislativo y Judicial– y en un estado de excepción permanente, de modo que la solución de la seguridad en realidad es un camino al autoritarismo

Por Cecilia Cortés
This handout picture released on March 16, 2025, by El Salvador's Presidency press office shows the arrival of alleged members of the Venezuelan criminal organization Tren de Aragua at the Terrorism Confinement Center (CECOT) in the city of Tecoluca, El Salvador. The United States has sent over 200 alleged members of a Venezuelan gang to be imprisoned in El Salvador, President Nayib Bukele said Sunday, after US counterpart Donald Trump invoked wartime authorities to expel migrants. (Photo by Handout / EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Individuos recién ingresados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), cárcel de máxima seguridad en El Salvador. (HANDOUT/AFP)







