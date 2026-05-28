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La sorprendente relación entre una casa desordenada y la infelicidad familiar

Un hogar caótico no solo refleja falta de limpieza u organización; también puede ser señal de conflictos emocionales y familiares más profundos

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Por Dulce Estela San Gil Caballero
Desorden en la cocina de una casa. Hogar caótico. Caos, desorganización
Organizar el espacio físico mediante rutinas sencillas de limpieza y orden contribuye a reducir la carga mental y genera una sensación de estabilidad. (Shutterstock/Foto)







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