La solución moderna para el proyecto de ampliación de la vía San José-San Ramón

Autopista Bernardo Soto, carretera a San Ramón. El nuevo intento de ampliación de esta carretera fue fijado para el año 2030.

Ante el proyecto de ampliación de la carretera San José-San Ramón, deseo –como arquitecto urbanista– señalar la importancia de aprovechar esta obra para incorporar soluciones modernas de movilidad que beneficien a más personas.

La ampliación de la carretera es una iniciativa necesaria para el desarrollo del país. No obstante, el enfoque con el que se ejecute será determinante para su éxito a largo plazo. En particular, propongo que el carril central de la nueva infraestructura se destine de forma exclusiva al transporte público (un sistema BRT o Bus Rapid Transit).

Este tipo de sistemas, ampliamente utilizados en diversas ciudades del mundo, han demostrado ser altamente eficientes para mejorar la movilidad urbana. Al contar con carriles exclusivos, los buses pueden trasladar a una mayor cantidad de pasajeros de forma más rápida y confiable, sin quedar atrapados en la congestión vehicular.

Un corredor BRT en esta ruta permitiría fortalecer la conexión entre San José y Alajuela, al mover a más personas utilizando menos espacio vial. Además, esta alternativa podría complementarse con el futuro tren eléctrico de pasajeros, generando dos opciones de transporte masivo.

Cuando se amplían carreteras únicamente para automóviles, el aumento de capacidad suele incentivar a más personas a utilizar el vehículo privado, lo que eventualmente vuelve a saturar las vías.

En cambio, si el transporte público es rápido, confiable y eficiente, más personas optarán por utilizarlo. Mientras que si el transporte público es deficiente, la población tiende a recurrir al automóvil particular, lo que genera mayor congestión.

Además, seguir ampliando carreteras para atender la congestión vial puede convertirse en una solución cada vez más costosa y compleja. Infraestructuras más anchas implican taludes más altos, mayores muros de contención y puentes de mayor tamaño, lo que incrementa significativamente los costos de construcción.

Considero que el país se encuentra en un momento clave para tomar decisiones estratégicas en materia de movilidad.

Incorporar en la vía a San Ramón un carril central exclusivo para autobuses ayudaría mucho a transformar la movilidad en la Gran Área Metropolitana, priorizando el transporte público, reduciendo la congestión a largo plazo y ayudando a emitir menos gases contaminantes.

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Sebastián Rodríguez Montero es arquitecto urbanista.