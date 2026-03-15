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La solución moderna para el proyecto de ampliación de la vía San José-San Ramón

Infraestructuras más anchas implican taludes más altos, mayores muros de contención y puentes de mayor tamaño, lo que incrementa significativamente los costos de construcción

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Por Sebastián Rodríguez Montero
14/06/2024 Autopista Bernardo Soto. Carretera a San Ramón, también conocida como Ruta 1 y el fallido intento de ampliación, ahora fijado para 2030. Foto: Rafael Pacheco Granados
Autopista Bernardo Soto, carretera a San Ramón. El nuevo intento de ampliación de esta carretera fue fijado para el año 2030. (Rafael Pacheco Granados)







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