Foros

La solución del ‘juez del mazo’ contra la mora judicial

El sonido del mazo no debe representar dureza, sino certeza. No significa arbitrariedad, sino punto final a un asunto para que siga el siguiente. Eso es administración de justicia

EscucharEscuchar
Por Cristian M. Arguedas A.
Primer plano de mano con mazo de juez, golpe de mazo judicial, justicia pronta, juicios
La mora judicial está erosionando la confianza en la justicia. Por eso, presento esta propuesta para agilizar la administración de justicia. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cristian Arguedasjusticia prontamazojuezadministración de justicia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.