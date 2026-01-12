Foros

La soberanía tecnológica explicaría el interés de Trump por Groenlandia

Groenlandia alberga minerales estratégicos esenciales para la transición energética y tecnológica. La isla es rica en tierras raras, grafito, litio, cobre, níquel, cobalto y otros metales necesarios para fabricar baterías, semiconductores y componentes electrónicos avanzados

Por Pablo Gámez Cersosimo
Un puerto en Groenlandia. Desde que Trump insistió en su intención de anexionar Groenlandia, el deseo de independencia resurgió con fuerza.
Al poseer 25 de los 34 minerales considerados críticos, Groenlandia se ha convertido en un objetivo estratégico para diversificar las cadenas de suministro de Estados Unidos. (ODD ANDERSEN/AFP)







