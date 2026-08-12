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Lo que Ricardo Jiménez entendía del poder y Costa Rica parece olvidar

¿Costa Rica necesita reformar su Poder Judicial para que funcione mejor, o alguien pretende ‘recuperarlo’ para un proyecto político? Porque son cosas distintas

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Por Gabriela Solís Jiménez
La presidenta Laura Fernández acompaña a diputados de Pueblo Soberano en la presentación de una querella contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional por presunto prevaricato.
El pasado 3 de agosto, la presidenta Laura Fernández acompañó a Yara Jiménez, jerarca legislativa, a presentar una querella contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional por presunto prevaricato. La querella sigue en pie. (Cristian Mora/Cristian Mora)







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