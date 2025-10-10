Foros

La reforma del artículo 32 y la extradición de Celso Gamboa

Al ser una enumeración taxativa, no podrá concederse la extradición de nacionales por asesinato, robo de vehículos, violación, extorsión; en fin, por la mayoría de los delitos previstos por el Código Penal

Por Galo Vicente Guerra Cobo
Celso Gamboa llega a la Fiscalía de Fraudes para rendir declaraciones por un supuesto tráfico de influencias. Foto: José Cordero
El Tribunal de Juicio de San José autorizó, el 7 de octubre, la extradición del exmagistrado penal Celso Gamboa Sánchez para que enfrente en Texas la causa por presunto tráfico internacional de drogas.







