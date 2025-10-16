Foros

La ‘Rapsodia costarricense’ que debemos interpretar

Se requiere un esfuerzo colectivo de todos los que ‘tocamos la melodía’, sin importar la ‘sección de instrumentos’ en la que estemos, pero también se necesita honestidad y madurez de quienes pretendan ponerse al frente de la banda

EscucharEscuchar
Por Enrique González Roldán
Orquesta, director de orquesta, ilustración de miembros de orquesta, músicos
Debemos tomar decisiones clave y asumir el compromiso de seguir componiendo e interpretando una rapsodia costarricense sustentada en esos valores fundamentales que nos sostienen como sociedad. (Shutterstock generada con IA/Ilustración)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
rapsodiaRapsodia costarricenseAlejandro MonestelCosta Ricaelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.