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La pulpería de juguete, un carretonero y el San José que desapareció

Su mano era vieja, tostada por el sol de muchos siglos; mano sucia que puso sobre el mostrador la moneda limpia y pura de su trabajo humilde

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Por Víctor Chacón Rodríguez
Viejo carretón, carreta de antaño
Aquel podría haber sido el último de los carretones de caballo, pues no volví a ver otro por las calles. Lo confirmé recientemente, al descubrir que, en 1972, la Municipalidad de San José decretó su prohibición definitiva. (Fotografía ilustrativa). (Shutterstock/Foto)







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