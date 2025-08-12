Foros

La primera mujer profesional en Costa Rica fue farmacéutica

En emergencias, pandemias o desastres naturales, los farmacéuticos han sido parte de la primera línea de atención. En las rutinas cotidianas, son el consejo confiable, el rostro familiar, la guía experta. Son científicos al servicio de la comunidad

Por Didier Fernández
Farmacéutica Felícitas Chaverri Matamoros, primera mujer profesional de Costa Rica. Se graduó de la carrera de Farmacia en 1917
Felícitas Chaverri Matamoros se graduó de la carrera universitaria de Farmacia en 1917. (Cortesía: Didier Fernández/Cortesía: Didier Fernández)







