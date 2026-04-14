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La preocupación de muchos padres y madres por las próximas Pruebas Estandarizadas del MEP

Más tiempo en exámenes no basta: las adecuaciones curriculares requieren un enfoque integral que hoy no se cumple en las aulas

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Por Dulce Estela San Gil Caballero
Niña con dislexia, niña en aula vacía se tapa la cara. Al fondo, pizarra negra con letras flotantes, dificultades de aprendizaje, adecuación curricular
La falta de aplicación real de las adecuaciones curriculares impacta en la repitencia, la autoestima estudiantil y el acompañamiento familiar. (Shutterstock/Imagen)







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