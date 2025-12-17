Foros

La peligrosa idea de que aprender debe ser fácil

La neurociencia confirma algo que la pedagogía intuía: aprendemos gracias al error. Cuando algo no sale como esperamos, el cerebro puede reorganizarse

Por Lía Mayela Anchía Angulo
La incomodidad es uno de los pasos naturales del aprendizaje profundo. Pero esto parecen olvidarlo muchos docentes en la actualidad. (Shutterstock/Foto)







