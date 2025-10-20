Foros

La pataleta de Nicolás Maduro

El Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado es un dardo que le escuece a Maduro como la hiel. Lo primero que hizo el régimen fue cerrar su embajada en Oslo

Por Gina Montaner
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, explica la nueva etapa de cooperación entre Venezuela e Irán, destacando su alianza estratégica contra Estados Unidos.
Lo de Nicolás Maduro es una pataleta como la que escenificó en el pasado el gobierno comunista de China.







Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

