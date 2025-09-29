Foros

La palabra ‘genocidio’: de Lviv a Nuremberg

En 1946, por medio de su hermano Elías, Raphael Lemkin se enteró de que 49 miembros de su familia perecieron durante el Holocausto. Sin saberlo, el mismo año en que fue concebida la palabra ‘genocidio’, sus padres fueron exterminados en Treblinka

EscucharEscuchar
Por Alfredo Gei Brealey y Judith Jiménez Torrealba
Núremberg, Alemania. Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, en 1934, en una conferencia del partido en el centro de propaganda de Bückeberg.
Foto de 1934. Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, llega a una conferencia del partido en el centro de propaganda de Bückeberg. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
genocidioRaphael Lemkinpalabra genocidioorigen de palabra genocidioPrimera Guerra MundialSegunda Guerra MundialHolocaustonazismo

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.