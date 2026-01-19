Foros

La palabra canalla

Hoy en Costa Rica, canalla es una palabra rabiosa soltada en el espacio público, sin bozal ni responsabilidad, convencida de que morder es una forma superior de argumentar

EscucharEscuchar
Por Jurgen Ureña
Jauría de perros, lobos, animales salvajes
Canalla es una palabra de origen italiano, "canaglia", que en sus primeros significados aludía a una jauría de perros, a lo despreciable y a lo que muerde en grupo. (Shutterstock/Ilustración)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
canallaprensa canallaJurgen Ureñapalabra canalla
Jurgen Ureña

Jurgen Ureña

Graduado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas de Costa Rica y máster en Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como director de programación de canal 13, como curador de fotografía y audiovisuales en la fundación de arte contemporáneo Teor/éTica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.