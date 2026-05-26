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La oportunidad que Costa Rica desperdicia en los cielos

En ninguna parte del mundo moderno, la aviación funciona bajo un esquema donde siete personas terminan definiendo el futuro operativo de toda una industria altamente técnica y especializada

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Por Daniel Romero Martínez
Más allá de las aerolíneas comerciales, la aviación corporativa, privada, recreativa y técnica es una industria que genera miles de empleos directos e indirectos y podría convertirse en un gran motor económico del país. (Foto ilustrativa del aeropuerto Tobías Bolaños). (Alber Marín)







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aviación costarricenseDaniel Romero MartínezDGACDirección General de Aviación Civil

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