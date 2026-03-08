Foros

La normalización de la violencia obstétrica: ‘así son las cosas’ en los hospitales

En su forma más dolorosa, la violencia obstétrica se evidencia cuando la falta de atención oportuna o la negligencia tienen consecuencias irreparables

Por Lorena De La Garza
Parto, mujer dando a luz, recién nacido, madre pariendo asistida por personal médico, corte de cordón umbilical
El respeto a la dignidad, la autonomía y el consentimiento informado no es negociable en ninguna etapa de la maternidad; mucho menos lo es durante el parto. ( Shuttterstock/Foto)







