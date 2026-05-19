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La necesaria reforma judicial del Poder Judicial

Costa Rica no necesita más diagnósticos abstractos; necesita propuestas concretas susceptibles de debate político y decisión democrática

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Por Alex Solís F.
Sede de la Corte Suprema de Justicia, en San José. (JORGE CASTILLO)







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