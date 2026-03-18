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La mala idea de militarizar la seguridad pública

Aunque el número de estudios es limitado, la evidencia sugiere que eliminar a los líderes de organizaciones criminales puede generar más violencia

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Por Cecilia Cortés
Antes del anuncio oficial sobre la muerte de 'El Mencho', grupos armados incendiaron automóviles y camiones para bloquear varias vías en Jalisco como reacción a un operativo federal en la zona.
Antes del anuncio oficial de la muerte del Mencho, grupos armados incendiaron automóviles y camiones para bloquear vías en Jalisco, México. (ULISES RUIZ/AFP)







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