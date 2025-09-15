Foros

La instauración de la ‘sacada de clavo’ como forma de gobernar

De llegar a darle una mayoría parlamentaria a un solo partido, como lo está pidiendo el actual gobierno, podemos echarle tierra a más de 200 años de historia y a las grandes hazañas de nuestros próceres. ¡Dios no lo quiera!

EscucharEscuchar
Por Roberto Cambronero Vindas
lacayos, siervos, señor feudal, servilismo polítco, autocracia, autócratas, reyes
El caudillismo de este gobierno se asienta en el culto a la personalidad. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Roberto Cambronero Vindaselecciones 2026sacadas de clavoNayib Bukelepopulismoautoritarismomegacárcel

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.