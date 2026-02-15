Foros

La insoportable pesadez de las preguntas largas

Quienes preguntan para lucirse y exhibirse, más que para aclarar, ignoran el encanto y poder de las interrogantes breves y bien planteadas

Por José David Guevara Muñoz
Signos de pregunta, preguntas laberínticas
“¿Qué habrá querido preguntarme?”, piensa con justa razón el destinatario de esas interrogantes complicadas y enrevesadas. (Cortesía: José David Guevara/Cortesía: José David Guevara)







Letra LibreJosé David Guevara Muñozpreguntas laberíntica
José David Guevara Muñoz es periodista. Cuenta más de 35 años de experiencia periodística en puestos de dirección, edición y redacción de medios. Laboró 13 años en el diario 'La Nación' y 20 años en el semanario 'El Financiero, del cual fue su director de 2010 a 2020.

