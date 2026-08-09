Foros

La infancia del ‘¡te vas a matar!’ y el ‘¡te lo dije!’. Pero sobrevivimos

Nuestras madres y abuelas nos criaron como si la muerte estuviera agazapada detrás de cada juego, cada fruta y cada mojada bajo un buen aguacero

EscucharEscuchar
Por Ana Coralia Fernández
Niños descalzos jugando bajo la lluvia y en charcos
Los chiquillos teníamos una sentencia de muerte a cada intento de correr un riesgo. Vivíamos aterrorizados. Aun así, fuimos libres y felices. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ana Coralia FernándezLetra Libreamenazas de muertememorias de infanciapeligros domésticos niñoscrianza con chanclacostumbres popularesmadres y abuelas
Ana Coralia Fernández

Ana Coralia Fernández

Fue directora de las revistas 'Tambor', 'Perfil', 'Hablemos de Niños', del suplemento 'Zurquí' y de varios proyectos didácticos. También fue directora de la emisora infantil Colorín. Desde el 2001 se dedica a narrar cuentos y viaja por el país narrando sus historias e impartiendo talleres para padres y docentes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.