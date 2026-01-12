La incansable lucha del abogado de los tiburones: defensor de bichos de mar, aire y tierra

El abogado y ambientalista Wálter Brenes Soto seguirá nadando en sus luchas ambientales para evitar la destrucción del país, a pesar de las amenazas recibidas por oponerse a proyectos contrarios a la Ley Forestal y a otros ordenamientos constitucionales.

Este surfista se levanta de madrugada para deslizarse sobre las olas de Santa Teresa –donde vive– y de otras playas. Luego se va a los tribunales, de la costa o la ciudad, a interponer herramientas legales para armar sus luchas. Con su cara de “yo no fui”, es un convencido ambientalista en una época donde no hay mayor interés para estos temas. Hace un tiempo, ser conservacionista era una especie de moda, pero hoy cada vez menos se interesan en la defensa del entorno.

“Lucho todos los días por Costa Rica. Soy un soldado de la resistencia en contra de la destrucción de mi país. Mis batallas las doy en los bosques, manglares y el océano. Nuestra vida silvestre tiene voz y posee abogado. Son años ganando batallas; seguiremos fuertes, sin miedo”, dijo Brenes, a quienes muchos han empezado a reconocer como “el abogado de los tiburones”.

El 18 de setiembre de 2025, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y al Estado prohibir la exportación de tiburón sedoso, gris y tres especies de tiburón zorro como una “medida provisionalísima”. Cuatro de estas especies están amenazadas o en peligro de extinción.

La resolución se emitió a raíz de una medida cautelar solicitada por Brenes, porque la exportación de estos cetáceos es contraria a la normativa nacional e internacional sobre dichas especies marinas protegidas y él solicitó reconocerlos como animales silvestres marinos en peligro de extinción.

Pero aquella salvada para los tiburones fue un alegrón de burro. Un mes después, el 20 de octubre, el mismo tribunal y el mismo juez revocaron la medida provisionalísima y rechazaron la acción cautelar de Brenes en todos sus extremos. En un plazo de 32 días se revocó la medida, un récord histórico en un sistema donde la justicia no es tan pronta ni tan cumplida. Algo huele a podrido. ¿Habrán sido presiones de autoridades estatales sobre el sistema judicial?

En sus años como abogado litigante, así como activista ambiental, Brenes ha dado voz a quienes no la tenían y a quienes el Estado costarricense no defendía.

Empezó peleando por las poblaciones de cocodrilo americano, lideró la lucha contra la pesca incidental de tiburón martillo, luchó por el atún, se metió contra la pesca de arrastre, demandó en casos de electrocuciones de primates, y defendió los manglares, ríos y bosques. Le entró al tema Gandoca-Manzanillo, a la tala de los árboles de El Tirol, luchó por el humedal de playa Hermosa y abogó por los pasos de fauna en la ruta 32. En Santa Teresa, ha luchado por el asfaltado, la basura, la seguridad y el agua potable; además, logró meter a la cárcel a varios violadores sexuales de aquellas playas, quienes actuaban impunemente.

Se ha metido de lleno a defender a los bichos, del mar, del aire y de la tierra, porque él también es un bicho raro, y todos los casos mencionados tienen resultados positivos y efectivos, los cuales han marcado un derrotero en la defensa legal del ambiente.

Los golpes positivos de sus luchas son importantes para escribir la historia de una nueva era en el litigio ambiental. Brenes está plenamente convencido de encontrarse en el lado correcto de la historia y, en honor a nuestra biodiversidad y a la patria, promete seguir marcando la diferencia.

“Nuestra firma se ha caracterizado por la defensa de las comunidades costeras y de sus intereses medioambientales; somos líderes en la lucha ambiental, nuestra práctica de activismo es en favor de nuestros recursos naturales”.

Ojalá este abogado de los tiburones conserve las aletas y las fuerzas para seguir nadando contracorriente, porque el tiburón simboliza poder personal, confianza y determinación.

benapresa@hotmail.com

Rogelio Benavides es periodista.