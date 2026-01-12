Foros

La incansable lucha del abogado de los tiburones: defensor de bichos de mar, aire y tierra

Empezó peleando por las poblaciones de cocodrilo americano, lideró la lucha contra la pesca incidental de tiburón martillo, luchó por el atún, se metió contra la pesca de arrastre y demandó en casos de electrocuciones de primates

Por Rogelio Benavides
Wálter Brenes Soto, abogado y ambientalista, es conocido como el abogado de los tiburones.
Wálter Brenes Soto, abogado y ambientalista, es conocido como el abogado de los tiburones. (Cortesía: Rogelio Benavides/Cortesía: Rogelio Benavides)







