Foros

La imposibilidad científica de justificar la violencia

Quienes afirmen lo contrario deben demostrarlo científicamente. Y, para esta demostración, los hechos empíricos deben respaldarse con una teoría racional

EscucharEscuchar
Por Alejandro A. Tagliavini
Violencia, contención de protestas callejeras, policía antidisturbios
La Policía antidisturbios en Francia intenta contener las protestas callejeras en marzo de 2023. Foto con fines ilustrativos. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
violenciajustificación de la violencia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.