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La importancia del consentimiento informado en salud mental: un derecho que no admite atajos

La exposición de vivencias personales, antecedentes traumáticos y estados emocionales requiere un estándar reforzado de protección a la intimidad

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Por Angie Cruickshank Lambert
Persona, paciente, en consulta de salud mental, con el psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, quien está tomando notas
Persona, paciente, en consulta de salud mental, con el psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, quien está tomando notas (Shutterstock/Foto)







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