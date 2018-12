Para su grata sorpresa, millares de personas presentes cantaron por él. Love Of My Life fue la canción que él le hizo a su prometida Mary Austin, y Brasil le demostró que sus canciones no tenían fronteras ni idioma. Cuando Bohemian Rhapsody salió, ningún crítico de música creyó en la canción: muy larga, muy rara, muchas canciones en una, las excusas llovieron… Pero la gente, el público, quienes verdaderamente importaban lo apoyaron y hasta la fecha es una de las canciones clásicas más amadas del rock operístico de Queen. El sida llegó a la vida de Mercury para inspirarlo a ser la mejor versión de sí mismo y su presentación en el concierto de Live Aid por África fue una de sus más apasionantes muestras de amor al arte y una imagen eterna de cómo sería recordado; un eclipse solar a toda la homofobia y el escándalo de fiestas que tuvo para demostrar que él era tan humano como el resto de su familia de Queen.